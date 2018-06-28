За минувшие сутки трое бойцов ВСУ погибли, трое были ранены

Из них четыре раза российские войска применяли тяжелое вооружение. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

В результате боевых действий трое бойцов Вооруженных сил Украины погибли.

При этом трое военных получили ранения, а также пострадали двое гражданских

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, на луганском направлении ночью неспокойно было в районе населенного пункта Крымское. Там боевики вели огонь по позициям ВСУ с 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. А в районе населенного пункта Станица Луганская НВФ совершили очередную провокацию, применив стрелковое оружие.

На донецком направлении боевики активизировали боевые действия и применяли по позициям ВСУ преимущественно гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а на отдельных направлениях зафиксирован огонь из вооружения БМП. Под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки, Южного, Опытного и Новомихайловки.

Наибольшего количество обстрелов получили защитники мариупольского направлении. Здесь враг применял ствольную артиллерию калибром 122-мм, 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также противотанковые управляемые ракеты. Огневого воздействия подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное, Гнутово, Талаковка, Старогнатовка, Павлополь, Богдановка и Широкино.

Кроме того, за прошедшие сутки боевики обстреляли из минометов калибром 82-мм город Железное. Тут пострадали двое гражданских.

По данным украинской разведки, 10 боевиков уничтожено, 7 ранены.

Напомним, в среду, 27 июня, начиная с семи часов утра и до шести часов вечера боевики продолжали провоцировать украинские войска на Донбассе. Всего сегодня противник 12 раз нарушив режим прекращения огня. В результате боевых действий трое бойцов Вооруженных сил Украины погибли и один получил ранения.