08:59 28.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100197717:Polishuk

За минувшие сутки трое бойцов ВСУ погибли, трое были ранены

За минувшие сутки среду, 27 июня, боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня.

За минувшие сутки трое бойцов ВСУ погибли, трое были ранены

Из них четыре раза российские войска применяли тяжелое вооружение. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

В результате боевых действий трое бойцов Вооруженных сил Украины погибли.

При этом трое военных получили ранения, а также пострадали двое гражданских

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, на луганском направлении ночью неспокойно было в районе населенного пункта Крымское. Там боевики вели огонь по позициям ВСУ с 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. А в районе населенного пункта Станица Луганская НВФ совершили очередную провокацию, применив стрелковое оружие.

На донецком направлении боевики активизировали боевые действия и применяли по позициям ВСУ преимущественно гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а на отдельных направлениях зафиксирован огонь из вооружения БМП. Под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки, Южного, Опытного и Новомихайловки.

Наибольшего количество обстрелов получили защитники мариупольского направлении. Здесь враг применял ствольную артиллерию калибром 122-мм, 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также противотанковые управляемые ракеты. Огневого воздействия подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное, Гнутово, Талаковка, Старогнатовка, Павлополь, Богдановка и Широкино.

Кроме того, за прошедшие сутки боевики обстреляли из минометов калибром 82-мм город Железное. Тут пострадали двое гражданских.

По данным украинской разведки, 10 боевиков уничтожено, 7 ранены.

Напомним, в среду, 27 июня, начиная с семи часов утра и до шести часов вечера боевики продолжали провоцировать украинские войска на Донбассе. Всего сегодня противник 12 раз нарушив режим прекращения огня. В результате боевых действий трое бойцов Вооруженных сил Украины погибли и один получил ранения.


Поделиться
Читайте также:
 
Украина 28 июня отмечает День Конституции В США еще один штат признал Голодомор в Украине геноцидом Трамп объявил о встрече с Путиным В Славянске маршрутка попала в аварию, пострадали девять человек - ФОТО
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив