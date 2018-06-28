Венгерский лоукостер откроет четыре новых авиарейсы из Украины

Венгерская лоу-кост компания Wizz Air намерена открыть три новых направления из Киева и один из Харькова, а также увеличит частоту полетов за семью популярными маршрутами.
Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Киев".
Отмечается, что самолеты компании будут летать из Киева в Лиссабон, Таллинн и Берлин, а из Харькова - в Катовице.
К слову, ценовая политика полета в Лиссабон составит 110 евро, в Таллинн — 50 евро, Берлин — 40 евро. Из Харькова в Катовице можно будет добраться за 15 евро.
Добавим, компания разместила в Киеве свой третий самолет, благодаря чему также увеличила частоту полетов по семи популярным направлениям, добавив всего 24 перелета на неделю.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе Ryanair выдвинула предложение всем аэропортам продавать не более двух единиц алкоголя на одного пассажира, а также запретить продажу алкоголя в 10 утра.