13:49 28.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Венгерский лоукостер откроет четыре новых авиарейсы из Украины

Венгерская лоу-кост компания Wizz Air намерена открыть три новых направления из Киева и один из Харькова, а также увеличит частоту полетов за семью популярными маршрутами.

Венгерский лоукостер откроет четыре новых авиарейсы из Украины

Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Киев".

Отмечается, что самолеты компании будут летать из Киева в Лиссабон, Таллинн и Берлин, а из Харькова - в Катовице.

К слову, ценовая политика полета в Лиссабон составит 110 евро, в Таллинн — 50 евро, Берлин — 40 евро. Из Харькова в Катовице можно будет добраться за 15 евро.

Добавим, компания разместила в Киеве свой третий самолет, благодаря чему также увеличила частоту полетов по семи популярным направлениям, добавив всего 24 перелета на неделю.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе Ryanair выдвинула предложение всем аэропортам продавать не более двух единиц алкоголя на одного пассажира, а также запретить продажу алкоголя в 10 утра.


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