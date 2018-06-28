В Запорожье полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению патронов - ВИДЕО, ФОТО

Вещественные доказательства незаконной деятельности полиция обнаружила во время обысков в Коммунарском районе. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, обыски прошли в среду, 27 июня.

Полиция установила, что незаконным изготовлением боеприпасов занимались местные жители. Во время обысков, которые одновременно прошли по местам проживания и частных владений фигурантов, изъято 11 станков для изготовления патронов;

100 охотничьих патронов;

пластиковые контейнеры, которые используются для изготовления свинцовых патронов; гильзы к охотничьим патронам;

пять металлических банок с порохом.

Ейчас полиция продолжает следственные действия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, недавно в Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили арсенал оружия и боеприпасов.