В России могут приравнять номер мобильного телефона к паспорту

Рабочая группа при правительстве Российской Федерации по нормативному регулированию цифровой экономики рассмотрела законопроект, который предполагает использовать номер мобильного телефона в качестве удостоверения личности.
Как сообщает в четверг, 28 июня, российское издание "Ведомости", журналисты которого ознакомились с законопроектом, документ вносит поправки в законы "О связи", "Об информации" и "Об основах здоровья граждан"
Он предполагает создание системы универсальных идентификаторов, которые позволят подтвердить личность граждан при оказании дистанционных услуг.
Такими индентификаторами, помимо номера мобильного, могут стать электронная подпись, а также биометрические и дактилоскопические данные.
Эксперты поддержали положение об использовании номера мобильного в качестве индентификатора - сомнения вызвала лишь сфера его применения, в ходе обсуждения она может быть ограничена", пишет газета.
Поправки были направлены на доработку.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в России наложили запрет на распространение сведений о совместных поездках на автомобилях через сервис BlaBlaCar. Соответствующие решение принял Тимашевский районный суд Краснодарского края по иску прокуратуры. Как сообщает российский Коммерсант, данное решение ещё не вступило в силу. Однако, если это произойдет, Роскомнадзор должен будет заблокировать доступ к сайту сервиса.