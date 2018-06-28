В России могут приравнять номер мобильного телефона к паспорту

Как сообщает в четверг, 28 июня, российское издание "Ведомости", журналисты которого ознакомились с законопроектом, документ вносит поправки в законы "О связи", "Об информации" и "Об основах здоровья граждан"

Он предполагает создание системы универсальных идентификаторов, которые позволят подтвердить личность граждан при оказании дистанционных услуг.

Такими индентификаторами, помимо номера мобильного, могут стать электронная подпись, а также биометрические и дактилоскопические данные.

Эксперты поддержали положение об использовании номера мобильного в качестве индентификатора - сомнения вызвала лишь сфера его применения, в ходе обсуждения она может быть ограничена", пишет газета.

Поправки были направлены на доработку.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в России наложили запрет на распространение сведений о совместных поездках на автомобилях через сервис BlaBlaCar. Соответствующие решение принял Тимашевский районный суд Краснодарского края по иску прокуратуры. Как сообщает российский Коммерсант, данное решение ещё не вступило в силу. Однако, если это произойдет, Роскомнадзор должен будет заблокировать доступ к сайту сервиса.