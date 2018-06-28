19:56 28.06.2018 | Общество | Новости
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В Грузии заочно приговорили к шести годам лишения свободы Саакашвили

Тбилисский городской суд признал бывшего президента страны Михаила Саакашвили виновным в организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили.

В Грузии заочно приговорили к шести годам лишения свободы Саакашвили

В четверг, 28 июня, суд заочно приговорил его к шести годам лишения свободы. Как сообщает "Интерфакс", по тому же уголовному делу ранее были осуждены на различные тюремные сроки бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили и начальник специального оперативного департамента МВД Ираклий Кодуа.

Напомним, нападение на Гелашвили было совершено в 2005 году. Экс-депутата остановили в центре Тбилиси сотрудники МВД, выволокли его из автомобиля и жестоко избили. Гелашвили с тяжелыми травмами попал в больницу. Уголовное дело по этому инциденту заново возбудили в 2013 году, после смены власти в Грузии.

Как сообщал УРА-Информ, осенью 2014 года Главная прокуратура Грузии ужесточила обвинение против бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по делу об избиении на то время депутата парламента Валерия Гелашвили. Суд назначил экспертизу почерка Саакашвили.


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