В Грузии заочно приговорили к шести годам лишения свободы Саакашвили

В четверг, 28 июня, суд заочно приговорил его к шести годам лишения свободы. Как сообщает "Интерфакс", по тому же уголовному делу ранее были осуждены на различные тюремные сроки бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили и начальник специального оперативного департамента МВД Ираклий Кодуа.

Напомним, нападение на Гелашвили было совершено в 2005 году. Экс-депутата остановили в центре Тбилиси сотрудники МВД, выволокли его из автомобиля и жестоко избили. Гелашвили с тяжелыми травмами попал в больницу. Уголовное дело по этому инциденту заново возбудили в 2013 году, после смены власти в Грузии.

Как сообщал УРА-Информ, осенью 2014 года Главная прокуратура Грузии ужесточила обвинение против бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по делу об избиении на то время депутата парламента Валерия Гелашвили. Суд назначил экспертизу почерка Саакашвили.