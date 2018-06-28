В четверг в Украине по всей территории дожди и грозы

Дожди и грозы с вероятностью сильных ливней, града и шквалов в День Конституции ожидаются практически во всех регионах Украины. Сухо будет разве что в Днепре и несколько районов области. Ветер северо-восточный, 7-12 метров на секунду, местами шквалы 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 25-30 градусов тепла.

В Киеве сегодня на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Ночью, возможно, пройдет дождь c грозой. С утра и до завершения дня осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 18-20 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 27-29 градусов.

На западе Украины кратковременный дождь, ночью местами сильный дождь, гроза, в отдельных районах град. Температура воздуха ночью составит 10-18 градусов тепла. Днем будет от 19 до 26 градусов со знаком плюс.

На севере Украины кратковременный дождь, местами гроза, в отдельных районах град. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-21 градуса. Днем воздух прогреется до 25-31 градуса.

В центре страны сегодня также кратковременный дождь, местами гроза, в отдельных районах град. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-21 градуса. Жнем столбики термометров поднимутся до 24-31 градуса, а в Днепропетровской области до 29-34 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза, в отдельных районах град. Температура воздуха ночью составит 18-23 теплых градуса. Днем воздух раскалится до 29-36 градусов.

На юге страны сегодня жарко и дождливо. Ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза, в отдельных районах град. Температура воздуха ночью составить 16-23 теплых градуса. Днем столбики термометров поднимутся до 30-36 градусов, а в Одесской области до 25-30 жарких градусов.

В Крыму без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 17-22 градуса. Днем воздух прогреется до 27-32 градусов.

Народный прогноз: В этот день почитается память мучеников Вита (Фита) и Модеста. Святому Модесту молятся на случай падежа скота. В народе говорили, что на Вита соловей замолкает. Наши предки заметили, что "Дождь на Фита - плохо для жита". По примете, день 28 июня желателен солнечный, так как в случае дождливой и ненастной погоды в доме будет разлад и склоки. В прежние времена приметили, если во время восхода солнца стоит духота - к ненастью.