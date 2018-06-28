В Черниговской области на взятке попался заведующую отделом райвоенкомата

Женщина попалась на взятке. Как сообщает пресс-служба СБУ, правоохранители установили, что государственная служащая наладила преступную схему вымогательства. За определенную сумму она обещала снимать с военного учета, а затем и освобождать от военной службы.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленницу неподалеку от военкомата во время получения очередной взятки в размере 200 долларов. По факту взятки открыто уголовное дело и сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к коррупционной схеме.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Тернопольской области владелец наркоплантации, предлагал полицейскому почти 200 тысяч гривен взятки за избежание уголовной ответственности.