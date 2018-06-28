В бою возле Южного погибли двое бойцов ВСУ

При этом шесть раз противник применял минометы и танки. В результате боевых действий возле поселка Южное погибли двое украинских военнослужащих.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции, горячее всего было в районе населенного пункта Южное на Горловском направлении.

Тут враг с утра открывал огонь из минометов, станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по жилым домам этого населенного пункта. Во время боя боевики тяжело ранили бойца резервной группы. Командир взвода пытался его спасти, но был убит вражеским снайпером. Раненый боец вскоре также умер.

В связи с ситуацией, сложившейся в этом районе, командование Объединенных сил приняло действенные меры огневого воздействия на оккупантов. По состоянию на три часа дня ситуация вокруг Южного была стабилизирована. По предварительным данным разведки в районе Южного враг понес потери пять убитыми и восемь ранены.

Сегодня также на Мариупольском направлении противник продолжил вести огонь по украинским позициям с применением запрещенным минскими договоренностями оружия. Так, под огнем минометов оказались защитники Гнутово.

На Луганском направлении противник с позиции в населенном пункте Голубовское вел огонь из танка по защитникам Новотошковского. Отмечается, что данный факт задокументировали и передали в международные организации.

Напомним, за минувшие сутки среду, 27 июня, боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза российские войска применяли тяжелое вооружение. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику. В результате боевых действий трое бойцов Вооруженных сил Украины погибли. При этом трое военных получили ранения, а также пострадали двое гражданских.