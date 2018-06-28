Суд взял под стражу виновника аварии в Ровенской области

При этом суд не разрешил подозреваемому внести залог. Как сообщает в среду, 27 июня, пресс-служба прокуратуры области, по инициативе прокуратуры к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога и сейчас осуществляется досудебное расследование в уголовном.

В пресс-службе также напомнили, что предварительно установлено, что 20-летний житель города Сарны 25 июня вблизи села Орловка Сарненского района, управляя автомобилем "Mercedes-Benz", нарушив правила дорожного движения, допустил столкновение с маршрутным такси, которое от удара отбросило на полосу встречного движения.

В дальнейшем произошло столкновение последнего с грузовым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей погибли четыре человека, еще семь получили травмы различной степени тяжести.

Водитель легкового транспортного средства задержан правоохранителями на месте происшествия, ему обоснованно сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ровенской области полиция задержала 20-летнего водителя легковушки, который допустил столкновение с маршрутным такси, он находился в нетрезвом состоянии. Также добавим, что в Ровенской области возле села Орловка Сарненского района 25 июня маршрутка столкнулась с легковым автомобилем и грузовиком. В результате ДТП погибло четверо людей.