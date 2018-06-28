07:45 28.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Спасатели предупреждают туристов об опасности выхода на высокогорье Карпат

В ближайшие два дня на высокогорье Карпат ожидаются сложные погодные условиям.

Спасатели предупреждают туристов об опасности выхода на высокогорье Карпат

Спасатели призвали туристов воздержаться от выхода в горы 28 и 29 июня. Как сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в социальной сети Facebook, по данным Укргидрометцентра, в Ивано-Франковской области в результате влияния активных атмосферных фронтов, ожидаются продолжительные дожди (количество осадков более 100 мм), местами грозы, усиление ветра до 15 -20 метров на секунду. Рекомендуем в течение нескольких следующих дней воздержаться от выхода на высокогорье, - говорится в нем.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на западе Украины сегожня синоптики обещают кратковременный дождь, ночью местами сильный дождь, гроза, в отдельных районах град. Температура воздуха ночью составит 10-18 градусов тепла. Днем будет от 19 до 26 градусов со знаком плюс.


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