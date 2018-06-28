Скандальное судно с беженцами Lifeline будет конфисковано

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что немецкое судно Lifeline благотворительной организации Mission Lifeline будет конфисковано. Об этом сообщается на правительственном портале страны.
Отмечается, что активисты из Дрездена 21 июня подобрали 234 мигранта в Средиземном море неподалеку от побережья Ливии, но ни одна страна Евросоюза не соглашалась пускать судно Lifeline в свои порты. Однако, лишь 27 июня ему было разрешено войти в мальтийский порт Сенглеа.
Членам экипажа мальтийские власти разрешили покинуть Lifeline, а капитан Клаус-Петер Райш после допроса в полиции был возвращен на борт судна. Капитана обвиняют в том, что он игнорировал указания итальянских властей.
Правительство Италии, по собственным данным, предписало немецким активистам предоставить возможность ливийской береговой охране оказать помощь мигрантам. В свою очередь, активисты утверждают, что береговая охрана Ливии недостаточно быстро пришла на помощь.
Конфискацию Lifeline премьер Мальты объяснил тем, что оно "не принадлежит какому-либо государству". Экипаж утверждает, что судно ходит под нидерландским флагом, однако власти Нидерландов отрицают принадлежность его к этой стране.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции жестоко раскритиковали Евросоюз. Критике поддались из-за драмы развернувшейся вокруг немецкого спасательного судна Lifeline с беженцами на борту.