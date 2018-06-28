11:57 28.06.2018 | Общество | Новости
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Скандальное судно с беженцами Lifeline будет конфисковано

Премьер-министр Мальты  Джозеф Мускат заявил, что немецкое судно Lifeline благотворительной организации Mission Lifeline будет конфисковано. Об этом сообщается на правительственном портале страны.

Скандальное судно с беженцами Lifeline будет конфисковано

Отмечается, что активисты из Дрездена 21 июня подобрали 234 мигранта в Средиземном море неподалеку от побережья Ливии, но ни одна страна Евросоюза не соглашалась пускать судно Lifeline в свои порты. Однако, лишь 27 июня ему было разрешено войти в мальтийский порт Сенглеа.

Членам экипажа мальтийские власти разрешили покинуть Lifeline, а капитан Клаус-Петер Райш после допроса в полиции был возвращен на борт судна. Капитана обвиняют в том, что он игнорировал указания итальянских властей.

Правительство Италии, по собственным данным, предписало немецким активистам предоставить возможность ливийской береговой охране оказать помощь мигрантам. В свою очередь, активисты утверждают, что береговая охрана Ливии недостаточно быстро пришла на помощь.

Конфискацию Lifeline премьер Мальты объяснил тем, что оно "не принадлежит какому-либо государству". Экипаж утверждает, что судно ходит под нидерландским флагом, однако власти Нидерландов отрицают принадлежность его к этой стране.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции жестоко раскритиковали Евросоюз. Критике поддались из-за драмы развернувшейся вокруг немецкого спасательного судна Lifeline с беженцами на борту.


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