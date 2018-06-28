08:55 28.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция реконструирует блокпосты в Донецкой области

В Донецкой области после встречи главы Нацполиции Сергея Князева с командующим операции объединенных сил Сергеем Наевым, продолжается капитальное переоборудование всех блокпостов. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Полиция реконструирует блокпосты в Донецкой области

Отмечается, что такие действия запланированы с целью усиления контроля над перевозками и комфортного прохождения проверки гражданам, правоохранителями начато переоборудование всех стоп-контролей.

Известно, что на сегодняшний день полностью переснащено четыре блокпоста. Остальные планируется обустроить в ближайшее время.

По словам Князева, необходимы совместные усилия всех сил, задействованных в ООС, чтобы блокировать каналы трафика нелегального оружия в мирные области. Со своей стороны полиция продолжит внедрение современных технических решений.

Реформирование системы блокпостов в Донецкой и Луганской областях стало первым этапом совершенствования этой работы.

Уменьшено количество блокпостов и увеличено количество мобильных постов, что позволило увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", н границу Украины прибыла гражданка России, с которой было трое детей. Женщина попросила сотрудников пограничной службы передать просьбу о предоставлении статуса беженцев в связи с преследованием их в России по религиозным причинам.


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