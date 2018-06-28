01:00 28.06.2018 | Общество | Новости
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Названо самое холодное место на планете Земля

Ученые и специалсиыт Национального центра данных по снегу и льду в Университете Колорадо Боулдер обнаружили самую холодную точку на земной поверхности. Об этом говорится на официальном сайте учебного ведомства. 

Названо самое холодное место на планете Земля

При помощи специального оборудования исследователи обнаружили потоки холодного воздуха на Восточно-Антарктическом плато между куполом Аргус и куполом Фуджи. Последний раз здесь температура измерялась в период с 2004 по 2016 годы, градус достигал температуры −98 градусов по Цельсию. Открытие не было занесено в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку измерения проводились бесконтактным методом-спутником Landsat 8, а не термометром по месту.

Однако, несколько недель назад был зафиксирован температурный рекорд в -101 градус Цельсия.

Стоит отметить, что прошлый рекорд низкой температуры воздуха за все время наблюдений на Земле был зафиксирован в Антарктиде на российской станции "Восток" в 1983 году и составила −89,2 градусов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Закарпатье обрушилась погодная аномалия. В Раховском районе Закарпатья, а также вблизи горы Близниця на горнолыжном курорте Драгобрат выпал небольшой слой снега.


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