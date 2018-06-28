Названо самое холодное место на планете Земля

При помощи специального оборудования исследователи обнаружили потоки холодного воздуха на Восточно-Антарктическом плато между куполом Аргус и куполом Фуджи. Последний раз здесь температура измерялась в период с 2004 по 2016 годы, градус достигал температуры −98 градусов по Цельсию. Открытие не было занесено в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку измерения проводились бесконтактным методом-спутником Landsat 8, а не термометром по месту.

Однако, несколько недель назад был зафиксирован температурный рекорд в -101 градус Цельсия.

Стоит отметить, что прошлый рекорд низкой температуры воздуха за все время наблюдений на Земле был зафиксирован в Антарктиде на российской станции "Восток" в 1983 году и составила −89,2 градусов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Закарпатье обрушилась погодная аномалия. В Раховском районе Закарпатья, а также вблизи горы Близниця на горнолыжном курорте Драгобрат выпал небольшой слой снега.