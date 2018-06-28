03:00 28.06.2018 | Общество | Новости
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На алкогольном рынке продолжает расти спрос на водку

Население Земли стало больше употреблять спиртные напитки. Об этом свидетельствуют данные компании International Wine and Spirits Research.

На алкогольном рынке продолжает расти спрос на водку

Специалисты компании подсчитали, что в 2017 году потребление продукта выросло почти на 2 процента. В то же самое время, за 2017 год выросло потребление виски - на 3,2 процента. Мировое потребление вина увеличилось на 0,5 процентов, сидра - на 2,5 процентов, пива на 1,2 процента. По миру этот показтель вырос лишь на 0,01 процента.

Стоит отметить, что Украина входит в десятку самых "пьющих" стран Восточной Европы. Траты наших соотечественников на этот вид продукта за первый квартал 2018 года выросли на 0,4 процента. Рейтинг наиболее пьющих стран сейчас возглавляет Эстония. Каждый взрослый гражданин данной страны потребляет 14,97 литра алкоголя в год. Чуть меньший показатель потребления алкоголя во Франции - 11,4 литра.

Как сообщалось в "УРА-Информ", треть всего рынка алкогольных напитков в Соединенных Штатах Америки занимает продажа  водки. В 2017 году в США сбыт водки поднялся на 3 процентов - до 6,2 млрд долл., сравнительно с показателями 2016 года.


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