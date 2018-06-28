Facebook вновь разрешил рекламу криптовалют

Как утверждает управляющий компанией, объявления об электронных денежных средствах будут появляться только после предварительной проверки. Рекламодателей обяжут подавать специальные заявки с подробным описанием своих предложений и подтверждением законности бизнеса.

Для этого компания пересмотрит все возможности валюты, политику, технологию, чтобы в случае необходимости этот вопрос могли пересматривать с течением времени.

При этом, запрет на рекламу бинарных опционов и первичного размещении коинов (ICO), который действует с января 2018 года, остается в силе.

Стоит добавить, что недавно американская корпорация Apple запретила на IOS майнинг криптовалют.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", самая популярная валюта в мире Bitcoin днем, 12 апреля, превысил 8 тыс. долларов за монету. Согласно недавно полученным сведениям, стоимость криптовалюты составляет 7 693,54. Так, по состоянию на 17;14 четверга, максимальная цена биткоина составила 8 055,20 доллара, наиболее низкая - 6 766,37.