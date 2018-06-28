08:14 28.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Facebook вновь разрешил рекламу криптовалют

Самая популярная социальная сеть Facebook сняла запрет с популярной в мире криптовалюты. Об этом сообщил в своем блоге директор по управлению продуктами компании Роб Лезерн.

Facebook вновь разрешил рекламу криптовалют

Как утверждает управляющий компанией, объявления об электронных денежных средствах будут появляться только после предварительной проверки. Рекламодателей обяжут подавать специальные заявки с подробным описанием своих предложений и подтверждением законности бизнеса.

Для этого компания пересмотрит все возможности валюты, политику, технологию, чтобы в случае необходимости этот вопрос могли пересматривать с течением времени.

При этом, запрет на рекламу бинарных опционов и первичного размещении коинов (ICO), который действует с января 2018 года, остается в силе.

Стоит добавить, что недавно американская корпорация Apple запретила на IOS майнинг криптовалют.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", самая популярная валюта в мире  Bitcoin днем, 12 апреля, превысил 8 тыс. долларов за монету. Согласно недавно полученным сведениям, стоимость криптовалюты составляет 7 693,54. Так, по состоянию на 17;14 четверга, максимальная цена биткоина составила 8 055,20 доллара, наиболее низкая - 6 766,37.


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