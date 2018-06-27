За что нам все сразу: киевляне более 12 часов просидели в темноте – ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент "УРА-Информ".

Отметим, что в настоящее время жители некоторых домов "Паркового" решили перекрыть движение транспорта в своем районе, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание. К ним присоединились и водители местных маршруток, которые своими автобусами также блокируют проезд.

Как пояснили журналисту в "Укрэнерго", отключение света произошло из-за неуплаты коммунальных услуг. При этом, местные говорят, что они вовремя оплачивали счета и никаких долгов у них быть не может. В связи с этим укрианцы очень возмущены и надеются на справедливость от правительства.

"Вернулась с работы и даже приготовить ничего не смогла, потому что свет пропал еще вечера вечером. Тогда я посмотрела в окно и увидела, что все дома в темноте вокруг", - рассказала жительница "Первого Паркового Квартала".

К слову, когда включать свет неизвестно. Где сейчас находиться собственник "Первого Паркового Квартала" также никто не знает.

О ходе дальнейшего развития произошедшего "УРА-Информ" будет сообщать дополнительно.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", с 1 августа весь Киев может остаться без горячей воды. При этом с началом отопительного сезона жители столицы могут остаться и без тепла.