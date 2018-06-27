В среду в Украине погода будет жаркой и дождливой

Осадки обойдут только Ровенскую, Волынскую области и Крым. По данным Укргидрометцентра, местами порывы ветра и шквалы будут достигать 15-20 метров.

Жарче всего будет на юге Украины, на Закарпатье и в Запорожской, Луганской и Донецкой областях. Вместе с тем средняя температура воздуха днем будет колебаться от 23 до 26 градусов тепла. Ветер северо-восточный, 5-10 метров на секунду.

В Киеве сегодня на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Ночью без осадков, вечером кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью составит 15-17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 27-29 градусов.

На западе Украины ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, местами град и шквалы. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 22-29 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Киевской и Житомирской областях днем местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 11-18 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 24-30 градусов.

В центре Украины ночью без осадков, днем кратковременный дождь, в Винницкой области местами сильный дождь с грозой, возможен град и шквалы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 11-20 градусов. Дневная температура воздуха поднимется до отметки в 24-31 градус, а в Полтавской и Днепропетровской областях до 28-35 градусов.

На востоке страны в среду погода будет сухой и жаркой. Температура воздуха ночью не опустится ниже 15-23 теплых градуса. Днем воздух раскалится до 30-36 градусов.

На юге Украины ночью без осадков, днем, кроме Запорожской области, местами сильный дождь с грозой, возможен град и шквалы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 17-23 теплых градуса. Днем воздух раскалится до 29-36 градусов, в Одесской области - до 26-31 градуса.

В Крыму ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 17-22 градуса тепла. Днем воздух раскалится до 30-35 градусов.

Народный прогноз погоды: 27 июня отмечается день памяти святого пророка Елисея. Наши предки боялись дождя в этот день, поскольку он обещал еще семь недель непогоды. Предсказывать погоду в этот день могла и рыба: если она играет в реке - ночью может быть гроза.