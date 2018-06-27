В Минске в среду вновь попытаются договориться о режиме тишины

Об этом накануне заседания сообщил представитель Украины в данной подгруппе Евгений Марчук. По его словам, сегодня вновь попытаются договорится и, главное, отработать технологию обеспечения прекращения обстрелов, то есть установление режима тишины по всей линии фронта. А это 426 километров. Прекратить хотя бы на два летних месяца, когда жатва, каникулы, отпуска, - написал Марчук на странице в социальной сети.

Он также напомнил, что на предыдущих переговорах 13 июня в подгруппе по вопросам безопасности договорились подготовиться и попробовать "выйти на согласованные действия, чтобы достичь этой цели".

Вместе с тем Марчук прогнозирует, что достичь договоренностей о прекращении обстрелов будет непросто.

Напомним, в Минске в среду состоится очередное заседание ТКГ.

Как сообщал УРА-Информ, Украина требует от России срочно освободить политзаключенных. Киев ждет ответа на свое предложение о передаче 23 россиян в обмен на освобождение украинских граждан. Об этом на своей страничке в социальной сети написала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.