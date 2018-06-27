В Измаиле зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, в городе объявлен карантин

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении в Измаиле карантина. Об этом в среду утром, 27 июня, на своей странице в Facebook сообщил городской голова Андрей Абрамченко. По его данным, предполагается уничтожение всех свиней в городе бескровным методом с последующей утилизацией тушек путем сжигания на Некрасовском полигоне. Хозяевам животных возместят убытки, -заверил он, добавив, что реализация в Измаиле свинины, баранины, говядины и мяса птицы будет разрешена только при наличии соответствующих документов, подтверждающих происхождение мяса на территории вне зоны карантина и факт забоя на сертифицированном предприятии.

Для недопущения необоснованного роста цен на мясо и мясопродукты установлен мониторинг цен в магазинах торговых сетей на Центральном рынке, а также в местах организованной торговли свежим мясом.

Также на время карантина на территории города и района выставлены посты с целью недопущения вывоза и ввоза свиней, а также мяса и мясопродуктов без соответствующих сопроводительных документов.

На данный момент вспышка африканской чумы зафиксирована также в трех селах Измаильского района - Ларжанке, Новой и Старой Некрасовках, а также в Ренийском районе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в очаге заболевания АЧС на Луганщине выполняют мероприятия по локализации заболевания. Также принимают все меры по недопущению распространения возбудителя чумы свиней по территории. Известно, что вспышка африканской чумы свиней недавно замечена в Луганской области.