В Греции из-за ливней объявили красный уровень опасности

Такое решение местные власти приняли из-за непогоды, которая началась в понедельник и продлится до пятницы. При этом синоптики предупреждают о сильных дождях и подтопления в отдельных регионах страны.

Как сообщает Greek City Times, накануне во вторник уровень осадков во многих местах страны превысил 50 сантиметров. Многие дома и дороги затоплены. В приморских районах из-за шторма несколько автомобилей оказались в море.

Напомним, китайских провинций, включая Шаньдун, Гуйчжоу и Сычуань, пострадали от наводнений и геологических бедствий, вызванных проливными дождями.

В пятницу в западной части американского штата Пенсильвания прошел сильный шторм. Погиб один человек.

Как сообщал УРА-Информ, южные и центральные районы США страдают от масштабных ливней. В США жертвой стихии уже стал пожилой мужчина.