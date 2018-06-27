Украинский предприниматель и акционер Павел Малик: "Деловая репутация и роль СМИ в противостоянии кредиторов и должников"

Бизнесмен и акционер компании, работающей на финансовом рынке Украины, Павел Малик, расскажет нам о том, как неплательщики используют возможности СМИ для противостояния с финансовыми организациями по взысканию долгов.

Павел Малик, расскажите для начала, что по-вашему служит причиной к столь стремительному росту крупных корпоративных задолженностей в Украине?

В вопросе проблемных долгов в нашей стране крайне сложно выделить один определяющий фактор. Тут можно выделить как сложную экономическую ситуацию в стране в целом, так и иные частные факторы, способствующие росту проблемных долгов компаний. Кроме того, пробелы в законодательстве также оставляют недобросовестным должникам пространство для маневра и часто кредиторы оказываются в крайне неудобных рамках в ходе взыскания таких долгов. Еще в 2016 году был принят закон, который гласит о том, что у банка есть не более трех лет для взыскания долга и всего один год для начисления штрафа. Закон этот был принят в большей степени для защиты обыкновенных граждан с потребительскими кредитами, однако при умелом подходе им могут пользоваться в своих интересах и намного более крупные должники.

А помимо законодательных «лазеек» есть какие-то дополнительные сложности в работе по взысканию особо крупных долгов?

Несомненно. В эпоху информационного «бума» одной из самых актуальных проблем является использование злостными неплательщиками средств массовой информации. Такому должнику намного выгоднее проплатить ряд заказных статей для представления своего кредитора в негативном свете, для разрушения его репутации посредством ложных обвинений и попросту выдуманных фактов. Никак кроме как информационной войной это не назовешь. И хоть масштабы ее не сравнимы со, скажем, государственными, для финансовой организации они могут привести к весьма серьезным последствиям не только в плане репутации, но к вполне реальным экономическим убыткам. Тем не менее, кредиторы уже приспособились к новым условиям работы, и крупные финансовые организации могут дать отпор как недобросовестным СМИ, так и должникам. Безусловно, все это требует дополнительных расходов времени и денег.

Павел Малик, как вы считаете, с какой именно целью неплательщики затевают локальную "информационную войну"?

Как только кредитор переходит от предупреждений к решительным действиям, должник, который не планирует возвращать кредит, ищет любые способы заставить кредитора отступиться. Недорогим и при этом быстрым и эффективным способом как раз-таки и является разрушение репутации оппонента. Кредитор может столкнуться с такой массой негатива в свой адрес, что это может послужить причиной долгосрочных проблем в бизнесе, потери клиентов и сложностей в работе с партнерами. На восстановление репутации своей компании и борьбу с дезинформацией кредитор вынужден бросать дополнительные материальные и нематериальные ресурсы, что на время делает его менее эффективным в борьбе с должником. Кроме того, защита репутации в судах требует и определенного времени.

Несомненно, в нашей стране, как и в любой другой, есть еще несовершенства в законодательной базе и это ведет к появлению такого высоко процента невозвращенных кредитов. В случае с репутационным правом, как вести себя кредитору, если против него ведется недобросовестная информационная кампания?

Как все граждане и компании, финансовые организации и их репутация защищены законом. Поэтому в случае, если против кредиторов в СМИ появляются заказные статьи в негативное ключе, с заведомо ложными фактами, он имеет право обратиться в суд. Заведомо зная своего оппонента, у кредитора есть высокие шансы защитить свое честное имя с юридической стороны. Однако, победа в суде – это всего лишь выигранная битва. Существует высокая вероятность, что общественность как потребитель доступной растиражированной СМИ неправдивой негативной информации останется при своем ложно навязанном мнении. В таком случае война будет проиграна. Так, кредитор тратит уйму времени на «мышиную возню» со СМИ в судах без какого-либо ощутимого для себя результата. В глазах иностранных инвесторов вся законодательная система нашей страны выглядит неэффективной, вследствие чего украинские проекты теряют свою привлекательность для иностранных инвесторов. Никто не захочет связывать свой бизнес с тем государством, где в случае обмана закон не сможет его защитить.

Павел Малик, расскажите, какие проблемы юридической защиты репутации на сегодня остаются наиболее актуальными?

Во-первых, крайне сложно доказать в суде какие именно заявления в СМИ являются "порочащими достоинство" или "позорящими" в конкретном заданном контексте. Во-вторых, сложно доказать, что представлено в качестве фактов, а что в качестве мнений, ведь мнения, как правило, не считаются клеветой. Также, зачастую распространение порочащей информации происходит анонимно и выявить "заказчика" бывает достаточно трудно, да и отслеживать все источники такого распространения затратно по времени и ресурсам, особенно в сети Интернет. Учитывая все эти факторы, юридическая защита является крайне затратным и малоэффективным способом защиты от клеветы в СМИ.

Разрушение репутации – это удар в первую очередь по бизнес-возможностям финансовой компании. Ее восстановление – дело не одного дня и одного решения суда вряд ли будет достаточно. Какие еще меры предпринимаются против организованной посредством СМИ войны?

Да, вы абсолютно правы, одного решения суда для устранения последствий таких действий со стороны должника недостаточно. Кредитору в таком случае тоже приходится прибегать к помощи СМИ И PR-стратегий. В этом вопросе право и PR должны быть тесно связаны, освещение текущих юридических процессов может положительно сказаться как на решении суда, так и на общественном мнении. Даже инициатива обращения в суд с заведомо невысокими шансами на победу, но с грамотным PR-освещением процесса в СМИ приведет к повышению репутации в обществе, что является основной задачей. Текущая ситуация с репутационным правом и защитой прав кредиторов негативно сказывается работе финансовых институтов в целом. Конечно, кредитор имеет возможность доказать свою правоту в суде, но те затраты, которые для этого требуются, несоизмеримы с расходами, привычными для кредиторов европейских стран. Да и сам факт наличия рисков ухудшения репутации часто выступает одним из основных стоп-факторов при принятии решения об инвестировании в Украину, т.к. в западной культуре репутации отводится весьма значительная роль.

Как вы думаете, что может позитивно повлиять на текущую ситуацию с кредитными долгами в Украине?

Конечно, взывать к сознательности должников сегодня не актуально – требуются глобальные реформы законодательной базы в отношении кредитования. Четкие "правила игры" для сторон, адекватные возможности для защиты прав не только должников, но и кредиторов – это то, что поможет установить правильные отношения между финансовыми институтами и владельцами крупных компаний. Тогда за понижением процента "невозвратов" последуют позитивные тенденции на финансовом рынке, выгодные предложения для открытия нового и развития действующего бизнеса, снизятся процентные ставки на займы, появятся более гибкие системы рассрочек.

Материал подготовлен при содействии сайта https://allfin.com.ua/