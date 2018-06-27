НАПК направило в суд пять протоколов, среди них против Дейдея

Протоколы составлены в связи с несоблюдением требований предотвращения и урегулирования конфликта интересов, ограничений занятия другой оплачиваемой деятельностью и получения подарков. Как сказано в сообщении, опубликованном в среду, 27 июня, на сайте НАПК, в частности, составлен протокол в отношении народного

депутата Украины Евгения Дейдея, который в сентябре 2017 года "пользуясь депутатскими полномочиями ради удовлетворения частного интереса, осуществлял действия в свою пользу во время направления депутатского обращения к Генеральному прокурору Украины".

В НАПК также отмечают, что такие действия подпадают под статью Кодекса Украины об административных правонарушениях - Совершение действий в условиях реального конфликта интересов.

Кроме того, за нарушение требований предотвращения и урегулирования конфликта интересов составлены протоколы в отношении относительно начальника Гослекслужбы в Кировоградской области Лилии Панфиловой, которая подписала приказ о выплате премий сотрудникам службы, премировав при этом и себя.

За нарушение установленных Законом ограничений о занятии другой оплачиваемой деятельностью составлен протокол по в отношении начальника одного из отделов Пологовской РГА Запорожской области Анатолия Дехтяря. Должностное лицо выполняло работу председателя государственной экзаменационной комиссии в заведении высшего образования, не являющейся непосредственно преподавательской (или педагогической) деятельностью.

Также составлен протокол в отношении ведущего врача ветеринарной медицины пограничного инспекционного пункта Одесской региональной службы Госветсанконтроля Екатерины Збудчак. Установлено, что врач получила в собственность подарок (станцию технического обслуживания) от гражданки, которая не является ей близким лицом, чем нарушила установленные законом ограничения относительно получения подарков.

Нацагентство также отмечает, что составление протокола и направление его в суд не означает признание лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для производства по делу об административном правонарушении в судебном порядке.

Напомним, как сообща УРА-Информ, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что народный депутат Украины от "Народного фронта" Евгений Дейдей незаконно обогатился на сумму около шести миллионов гривен.