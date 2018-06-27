Министры иностранных дел Канады и Латвии призвали Россию освободить Сенцова

Как заявила в среду, 27 июня, во вермя конференции Ukraine Reform Conference в Копенгагине Фриланд, она призывает освободить режиссера. К ее обращениям присоединился Ринкевичс, который призвал освободить всех политических заключенных, которые находятся в российских тюрьмах.

В то же время мы должны бороться за выполнение Минских договоренностей, - добавил он.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за якобы подготовку теракта.

Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.

Как сообщал УРА-Информ, с 14 июня уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова находится в РФ, но до сих пор ей не разрешили встретиться ни с одним из украинских политзаключенных и незаконно удерживаемых.