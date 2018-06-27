13:59 27.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100197674:Polishuk

Министры иностранных дел Канады и Латвии призвали Россию освободить Сенцова

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвали освободить удерживаемого в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Министры иностранных дел Канады и Латвии призвали Россию освободить Сенцова

Как заявила в среду, 27 июня, во вермя конференции Ukraine Reform Conference в Копенгагине Фриланд, она призывает освободить режиссера. К ее обращениям присоединился Ринкевичс, который призвал освободить всех политических заключенных, которые находятся в российских тюрьмах.

В то же время мы должны бороться за выполнение Минских договоренностей, - добавил он.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за якобы подготовку теракта.

Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.

Как сообщал УРА-Информ, с 14 июня уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова находится в РФ, но до сих пор ей не разрешили встретиться ни с одним из украинских политзаключенных и незаконно удерживаемых.


Поделиться
Читайте также:
 
За что нам все сразу: киевляне более 12 часов просидели в темноте – ФОТО, ВИДЕО НКРЭКУ утвердила цены на электричество для промпотребителей Белый дом рассматривает Хельсинки в качестве места встречи Путина и Трампа В Индии разбился истребитель Су-30
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив