22:55 27.06.2018 | Общество | Новости
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ЕСПЧ объединил в два дела иски Украины против России по Крыму и Донбассу

Европейский суд по правам человека в среду, 27 июня, объединил четыре межгосударственных заявления Украины против России по Донбассу и Крыму в два дела.

ЕСПЧ объединил в два дела иски Украины против России по Крыму и Донбассу

Как сообщил на странице в Facebook заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ в Украине Иван Лищина, сегодня ЕСПЧ согласился с ходатайством и объединил производства по межгосударственным заявлениям относительно нарушений Европейской конвенции по правам человека Россией в два больших производства: по Крыму и Донбассу.

Так что вместо пяти дел Украины против РФ осталось три, - написал Лищина.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в мае 2018 года Палата ЕСПЧ передала четыре дела "Украина против России" под юрисдикцию Большой палаты. Кроме того, по данным на август 2017 года, в ЕСПЧ находилось почти 3,7 тысяч индивидуальных исков, связанных с событиями в оккупированном Крыму и на Донбассе.


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