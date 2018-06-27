10:59 27.06.2018 | Общество | Новости
100197644:roman

Более 5 процентов мирового населения являются наркоманами - ООН

 В 2016 году около 275 млн человек пробовали наркотики или другие психотропные вещества. Об этом говорится во "Всемирном докладе о наркотиках 2018" Управлением ООН по наркотикам и преступности.

Более 5 процентов мирового населения являются наркоманами - ООН

Так, только 450 тыс. человек. в 2015 году стали жертвами наркотических веществ. В 76 процентах случаев причина смерти это употребление опиоидов и опиатов. Кроме того, в 2016 году наиболее "популярным" наркотиком был каннабис. Более 192 миллиона человек признались, что однажды употребляли это наркотическое вещество. Всего в 2006-2016 годах количество людей, употребляющих марихуану, выросла в мире на 16 процентов.

В позапрошлом году было произведено 1,4 тысячи тонн кокаина, который поставляется в основном из Колумбии. Африка и Азия занимают второе место в процентном соотношении наркопоставщиков. 

Стоит отметить, что мировое производство опиума в 2016-2017 годах возросло на 65 процентов, что составило рекорд с начала 2000-х годов. 

Согласно данным прошлогодней статистики, во всем мире наркотики являются серьезной угрозой для здоровья, безопасности и благополучия человечества. В частности, от наркотической зависимости страдают около 27 млн человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно столичные копы обнаружили и конфисковали у харьковчанина  наркотические вещества на полмиллиона гривен. 


Поделиться
Читайте также:
 
Дело против Гонтаревой в НАБУ зарыто Вашингтон просит Киев срочно внести изменения в новый закон "Об Антикоррупционном суде" Сборная Аргентины вышла в основную сетку Мундиаля На каждого украинца в среднем приходится 66 гривневых купюр - НБУ
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив