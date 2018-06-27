Более 5 процентов мирового населения являются наркоманами - ООН

Так, только 450 тыс. человек. в 2015 году стали жертвами наркотических веществ. В 76 процентах случаев причина смерти это употребление опиоидов и опиатов. Кроме того, в 2016 году наиболее "популярным" наркотиком был каннабис. Более 192 миллиона человек признались, что однажды употребляли это наркотическое вещество. Всего в 2006-2016 годах количество людей, употребляющих марихуану, выросла в мире на 16 процентов.

В позапрошлом году было произведено 1,4 тысячи тонн кокаина, который поставляется в основном из Колумбии. Африка и Азия занимают второе место в процентном соотношении наркопоставщиков.

Стоит отметить, что мировое производство опиума в 2016-2017 годах возросло на 65 процентов, что составило рекорд с начала 2000-х годов.

Согласно данным прошлогодней статистики, во всем мире наркотики являются серьезной угрозой для здоровья, безопасности и благополучия человечества. В частности, от наркотической зависимости страдают около 27 млн человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно столичные копы обнаружили и конфисковали у харьковчанина наркотические вещества на полмиллиона гривен.