03:00 27.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики с утра пять раз нарушили режим тишины на Донбассе

Российские наемные войска во вторник с семи часов утра и до шести часов вечера пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил http://ura-inform.com/

Боевики с утра пять раз нарушили режим тишины на Донбассе

Вместе с тем потерь среди украинских военнослужащих нет. Как сообщает УРА-Информ. Ссылаясь на данные пресс-центра ш8таба Операции, на Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где украинские позиции обстреливались из 82-мм миномета и гранатометов.

На Мариупольском направлении бои шли в районе населенного пункта Водяное, где НВФ применял против украинских военных минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также противник один раз из стрелкового оружия провоцировал защитников Гнутово.

На Донецком направлении обстрелы не зафиксированы.

Объединенные силы контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и продолжают их укреплять, неуклонно соблюдают Минские договоренности.

Напомним, за минувшие сутки понедельник, 25 июня, российские наемные войска 24 раза нарушали режим прекращения огня. При этом четыре раз противник открывал огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате боевых действий один военнослужащий получили ранения.


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