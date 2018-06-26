Во вторник суд по делу Януковича заслушает Герман

Суд заслушает ее после перерыва. Об этом в зале суда заявил судья Владислав Девятко. По ее словам, суд объявил технический перерыв до 11 часов утра, а затем допросит свиделея.

В свою очередь адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что в суд пришла Анна Герман, которая готова давать показания по делу о государственной измене Виктора Януковича.

Напомним, на прошлом заседании был допрошен бывший охранник Януковича Сергей Бернацкий. Он сбежал вместе с Януковичем в Крым.

Как сообща УРА-Информ, Оболонский райсуд Киева в течение месяца может вынести приговор беглому Януковичу, которого обвиняют в государственной измене. Соответствующие заявление сделал заместитель генпрокурора Евгений Енин. По его словам, уголовный процесс в рамках этого производства входит в свою финальную стадию.