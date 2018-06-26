12:54 26.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во вторник суд по делу Януковича заслушает Герман

Во вторник, 26 июня, Оболонский районный суд города Киева принял решение допросить свидетеля защиты Анну Герман.

Во вторник суд по делу Януковича заслушает Герман

Суд заслушает ее после перерыва. Об этом в зале суда заявил судья Владислав Девятко. По ее словам, суд объявил технический перерыв до 11 часов утра, а затем допросит свиделея.

В свою очередь адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что в суд пришла Анна Герман, которая готова давать показания по делу о государственной измене Виктора Януковича.

Напомним, на прошлом заседании был допрошен бывший охранник Януковича Сергей Бернацкий. Он сбежал вместе с Януковичем в Крым.

Как сообща УРА-Информ, Оболонский райсуд Киева в течение месяца может вынести приговор беглому Януковичу, которого обвиняют в государственной измене. Соответствующие заявление сделал заместитель генпрокурора Евгений Енин. По его словам, уголовный процесс в рамках этого производства входит в свою финальную стадию.


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