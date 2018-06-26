Вильнюс с июля введет туристический налог

Об этом сообщается на сайте Vilnius-Tourism.

Отметим, что пошлина распространяется на всех гостей города, которые пользуются услугами по размещению. Вместе с тем соответствующий налог направлен на повышение конкурентоспособности, улучшение инфраструктуры туризма и отдыха Вильнюса.

По предварительным данным, оплата будет производиться во время покупки номера отеля, в чеке налог будет указан отдельной строкой.

При этом, туристский платеж не будет взиматься с больных, чье лечение оплачивает государство, с лиц младше 18 лет (и старше при подтверждении обучения в школе), с инвалидов (с уровнем работоспособности 0-40%). Также налог не будут платить лица, арендовавшие жилье в столице на длительный срок (от месяца) и группы лиц, сдающих в аренду десять или более комнат, для которых освобождение от уплаты действует до 1 января 2019 года.

Кстати, такой налог для туристов уже действует в популярных городах Германии, Италии, Испании, Балеарских островов, Голландии и Франции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает введение налогов для артистов, которые выступают на территории Российской Федерации.