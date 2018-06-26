В Украине во вторник постепенно начнет возвращается тепло, холодно будет на западе

Вместе с тем в западных регионах еще будет прохладно, там следует ожидать дожди, которые распространятся на Житомирщину и Винницкую область. И еще немного дождей будет в районе Приазовья.

Ветер восточный, 3-8 метров на секунду. Температура воздуха постепенно будет повышаться после похолодания, поэтому в течение дня по всей территории Украины термометры достигнут отметки в 24-27 градусов тепла.

В Киеве сегодня с самого утра и до позднего вечера, небо будет покрыто облаками. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 12-14 градусов тепла. Днем потеплеет до 23-25 градусов.

На западе Украины ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 5-12 теплых градусов. Днем будет от 17 до 23 теплых градуса.

На севере страны во вторник сухо и теплою Ночная температура воздуха ночью составит 8-14 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 22-28 градусов.

В центре Украины сегодня синоптики осадков также не обещают. Ночная температура воздуха составит 9-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 22-28 градусов.

На востоке страны во вторник будет сухая и жаркая погода. Ночью температура воздуха не опустится ниже 10-16 градусов. Днем воздух раскалится до 24-31 градуса.

На юге Украины также сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов тепла, в Одесской и Херсонской областях до 18 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 27-32 градусов, а в Одесской области до 24-29 градусов.

В Крыму сегодня также сухая и жаркая погода. Температура воздуха ночью не опустится ниже 15-20 градусов. Днем воздуха раскалится до 27-32 градуса.

Народный прогноз: В этот день почитается память мученицы Акелины (Акулины). В народе этот день называли: Акулина Гречишница (в это время сеют гречу), Акулина - Кривые огурцы (в это время еще можно сеять огурцы, но красивыми они уже не будут). С Акулины лютуют мошкара, комары, оводы, слепни, мухи. "Мошкара толчется кругами - к хорошей погоде". Наши предки вечером 26 июня следили за луной: если она в белом кругу, то будет дождь. Конец "воробьиным ночам". В это время зацветает барбарис.