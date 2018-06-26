В понедельник на Донбассе ранен один военный

При этом четыре раз противник открывал огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате боевых действий один военнослужащий получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенный сил, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Вечером российские оккупационные войска активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях.

Кроме того, на Луганском направлении в районе Крымского боевики применяли 120-мм минометы, на Донецком направлении – 82-мм, а на Мариупольском направлении применили гранатометы различных типов.

Враждебная активность наблюдалась у населенных пунктов Луганское, Золотое, Марьинка, Каменка, Верхнеторецкий, Гнутово, Широкино, Павлополь и Старогнатовка. В районе населенного пункта Лебединский враг применил РПГ и стрелковое оружие.

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику. В результате активных боевых действий один наш защитник ранен, - заверили в штабе.

По данным украинской разведки, двое боевиков уничтожено, троих ранено.

Напомним, за минувшие сутки воскресенье, 24 июня, российские наемные войска 22 раза нарушали режим прекращения огня. При этом десять раз противник открывал огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате боевых действий один военнослужащий погиб, четверо получили ранения.