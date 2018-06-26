В Николаевской области от кори умер восьмилетний ребенок.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по состоянию на вторник, 26 июня, больше всего людей заболели корью во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской областях, Киеве и Черновицкой области.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 25-ю неделю 2018 корью заболели 1273 человека - 487 взрослых и 786 детей. Это на 10% меньше, чем на прошлой неделе. За отчетную неделю от кори умер 8-летний ребенок в Николаевской области.

Указано, что больше всего людей заболели корью во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской областях, Киеве и Черновицкой области.

Отмечается, что всего с начала года корью заболели 23131 человек - 9327 взрослых и 13804 ребенка. С начала года от осложнений кори умерли двенадцать человек: восемь детей и четверо взрослых.

Напомни, как сообщал УРА-Информ, во Львове от кори пострадали 11 студентов. По данным департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, во время проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий согласно протоколам было установлено, что все заболевшие юноши посещали одни и те же общественные места на протяжении двух дней.