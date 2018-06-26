В Кропивницком на взятку попался чиновник ГФС

Как сообщает пресс-служба СБУ, начальник одного из отделов Главного управления государственной фискальной службы в Кировоградской области организовал систематическое вымогательствл взяток с коммерсантов.

Так, правоохранители установили, что чиновник, который осуществляет контроль за производством и оборотом алкогольной и табачной продукции, потребовал от владелицы одной из кофеен областного центра ежемесячную "дань" за "закрывания глаз" на незаконную реализацию водочных изделий.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке командира роты патрульной полиции.