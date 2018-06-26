Сущенко обратился к Сенцову с просьбой

Об этом сообщил представитель Сущенко в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин на своей странице в Facebook.

Как известно, Романа Сущенко вышел из Лефортово. Он просит передать Олегу Сенцову, чтобы он берег себя и отказался от голодовки.

Кроме того, Фейгин отметил, что Сущенко очень ждет встречи с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой.

В свою очередь, Роман Сущенко передает украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой слова поддержки и очень просит всех, от кого это зависит, помочь ей добиться встречи с политзаключенным. Он тоже ее очень ждет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что посольство Украины в РФ в очередной раз обратилось в Московский городской суд с просьбой о разрешении на встречу с осужденным журналистом Романом Сущенко.