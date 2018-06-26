Суд продлил арест Рубану без возможности внесения залога

Таким образом, по решению суд он будет находится в СИЗО до 23 августа. Как сообщает пресс-служба суда на своей странице в социальной сети Facebook, суд рассмотрел ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Рубана и принял пешение указанное ходатайство удовлетворено.

Мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Рубана продлена еще на два месяца без определения размера залога.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины. По версии следствия, он планировал с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".