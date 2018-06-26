Сравнение способов, как прочистить канализацию

Если причиной пробки является крупный инородный предмет, строительный мусор или зацементировавшие просвет материалы (шпатлевки, кошачьи туалеты и т.п.), то решить задачу можно методом механической прочистки с помощью промоборудования, имеющегося в специализированных фирмах. Одной из них есть киевская krot-service, которая умеет прочистить канализацию на любом объекте в Киевской области.

Специальное оборудование для стопроцентного результата

Удаление засоров в водостоке механическим способом происходит с помощью агрегата, состоящего из автоматического приводного устройства, вращающего трос, на конце которого закреплен наконечник из специального набора. В соответствие типу закупорки применяется определённая насадка. Мягкие и наматывающиеся пробки извлекаются наружу спиралевидными наконечниками, твёрдые измельчаются сверлообразными насадками, а затем смываются в коллектор.

Преимущества использования спецтехники для чистки сточной системы:

- стопроцентный результат – нет ситуаций, в которых бы не оказался действенным данный подход

- высокая скорость выполнения работы

- чистота в помещении после проведения процедуры

- универсальность – метод применим для любых трубопроводов

Вызвать специалистов в Киеве

Избавиться от неприятного занятия по прочистке трубопровода можно, обратившись в специализированное сервисное предприятие Крот-Сервис, обслуживающее на территории Киева и области частных и юридических лиц. Современное оборудование и опытные мастера – гарантия того, что проблема забитого стока будет решена быстро и основательно.

Компания выполняет чистку систем водоотведения в квартирах, жилых комплексах, коттеджах, таунхаусах, образовательных заведениях, предприятиях общественного питания, медицинских учреждениях, заводах. Быстрый результат и полная чистота в помещении, где проводились работы, оставят вас довольными качественным сервисом.