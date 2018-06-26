10:00 26.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сравнение способов, как прочистить канализацию

Метод устранения закупорки водостока зависит от её типа. Локальные пробки в сифонах мойки, раковины, ванны, душа можно удалить, отвинтив чашу, и крючком из проволоки вычистить образования, перекрывшие слив. Если засор находится сифоне унитаза, то пробить его удастся вантузом или самодельным приспособлением из пластиковой бутылки. Расположенные в недрах трубопровода закупорки, сформированные тряпками, комками волос, бумагой, позволит удалить сантехнический трос.

Сравнение способов, как прочистить канализацию

Если причиной пробки является крупный инородный предмет, строительный мусор или зацементировавшие просвет материалы (шпатлевки, кошачьи туалеты и т.п.), то решить задачу можно методом механической прочистки с помощью промоборудования, имеющегося в специализированных фирмах. Одной из них есть киевская krot-service, которая умеет прочистить канализацию на любом объекте в Киевской области.

Специальное оборудование для стопроцентного результата

Удаление засоров в водостоке механическим способом происходит с помощью агрегата, состоящего из автоматического приводного устройства, вращающего трос, на конце которого закреплен наконечник из специального набора. В соответствие типу закупорки применяется определённая насадка. Мягкие и наматывающиеся пробки извлекаются наружу спиралевидными наконечниками, твёрдые измельчаются сверлообразными насадками, а затем смываются в коллектор.

Преимущества использования спецтехники для чистки сточной системы:

- стопроцентный результат – нет ситуаций, в которых бы не оказался действенным данный подход

- высокая скорость выполнения работы

- чистота в помещении после проведения процедуры

- универсальность – метод применим для любых трубопроводов

Вызвать специалистов в Киеве

Избавиться от неприятного занятия по прочистке трубопровода можно, обратившись в специализированное сервисное предприятие Крот-Сервис, обслуживающее на территории Киева и области частных и юридических лиц. Современное оборудование и опытные мастера – гарантия того, что проблема забитого стока будет решена быстро и основательно.

Компания выполняет чистку систем водоотведения в квартирах, жилых комплексах, коттеджах, таунхаусах, образовательных заведениях, предприятиях общественного питания, медицинских учреждениях, заводах. Быстрый результат и полная чистота в помещении, где проводились работы, оставят вас довольными качественным сервисом.


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