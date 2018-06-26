Одесский суд продлил арест директору лагеря Виктория

Таким образом, он будет находится под стражей еще два месяца. Соответствующее решение суд принял на сегодняшнем заседании.

Прокуратура ходатайствовала о продлении срока содержания под стражей. Сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Судья принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, до 26 августа, без права внесения залога.

Также сегодня были допрошены пострадавшие во время пожара дети. Дети утверждают, что в Виктории инструктаж по противопожарной безопасности с ними не проводили, а водопроводная вода (в комнатах, в душе) билась током. Кроме того, в некоторых комнатах заедали замки.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в ночь на 16 сентября 2017 года в одесском лагере Виктория произошел масштабный пожар. Погибли трое детей. 30 ноября директор лагеря Петрос Саркисян был арестован без права залога.