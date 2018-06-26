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Одесский суд продлил арест директору лагеря Виктория

Киевский районный суд города Одессы во вторник, 26 июня, продлил арест бывшему директору детского лагеря Виктория Петросу Саркисяну.

Одесский суд продлил арест директору лагеря Виктория

Таким образом, он будет находится под стражей еще два месяца. Соответствующее решение суд принял на сегодняшнем заседании.

Прокуратура ходатайствовала о продлении срока содержания под стражей. Сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Судья принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, до 26 августа, без права внесения залога.

Также сегодня были допрошены пострадавшие во время пожара дети. Дети утверждают, что в Виктории инструктаж по противопожарной безопасности с ними не проводили, а водопроводная вода (в комнатах, в душе) билась током. Кроме того, в некоторых комнатах заедали замки.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в ночь на 16 сентября 2017 года в одесском лагере Виктория произошел масштабный пожар. Погибли трое детей. 30 ноября директор лагеря Петрос Саркисян был арестован без права залога.


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