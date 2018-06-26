Москалькова во вторник намерена посетит Украину

Целью ее визита станет оценка соблюдения прав граждан, в частности условий и порядка их содержания под стражей. Как сказано на сайте омбудсмена, в соответствии с договоренностями между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко, Москалькова 26 июня планирует посетить осужденного Одинцова, содержащегося в СИЗО городаКиева, входящего в состав списков, выработанных и переданных друг другу уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Москальковой и уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Денисовой.

Кроме того, Москалькова намерена встретиться с российскими моряками с судна "Норд", находящимися на территории Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство иностранных дел Украины в очередной раз обратилось к Российской Федерации с просьбой обеспечить омбудсмену Людмиле Денисовой доступ к украинским политзаключенным в РФ.