06:00 26.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Москалькова во вторник намерена посетит Украину

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во вторник 26 июня, отправится в Украину.

Москалькова во вторник намерена посетит Украину

Целью ее визита станет оценка соблюдения прав граждан, в частности условий и порядка их содержания под стражей. Как сказано на сайте омбудсмена, в соответствии с договоренностями между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко, Москалькова 26 июня планирует посетить осужденного Одинцова, содержащегося в СИЗО городаКиева, входящего в состав списков, выработанных и переданных друг другу уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Москальковой и уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Денисовой.

Кроме того, Москалькова намерена встретиться с российскими моряками с судна "Норд", находящимися на территории Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство иностранных дел Украины в очередной раз обратилось к Российской Федерации с просьбой обеспечить омбудсмену Людмиле Денисовой доступ к украинским политзаключенным в РФ.


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