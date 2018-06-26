Минздрав обнародовал перечень пляжей Украины, где опасно купаться

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, обнародованном, во вторник, 26 июня. Согласно сообщению, основываясь на результатах исследования воды 15-21 июня, во всех областях Украины, где нельзя купаться:

Винницкая область

в селе Глуховцы, Рекреационная зона пруд, Козятиський район

Казатин, Рекреационная зона пруд №5

Казатин, Рекреационная зона "Водокачка"

Погребище, Рекреационная зона, место отдыха, река Рось

Винница, Центральный Пляж

Винница, Рекреационная зона "Вишенское озеро"

село Флорино, рекреационная зона "Анталька", река Дохно

Волынская область поселок Локачи, рекреационная зона, пруд

Луцк, Центральный пляж, река Стир

Луцк, пляж "Теремном", река Сапалаивка село Соловичи, озеро Велище

Ковель, рекреационная зона, река Турия, водохранилище

Ковель, городской пляж, река Турия

Донецкая область

Мариуполь, пляж "Центральный"

Мариуполь, городской пляж "Левобережный"

Днепропетровская область г. Новомосковск, детский пляж

Житомирская область

пгт. Лугины, рекреационная зона, р. Товста

Коростень, рекреационная зона ул. Древлянская

Новоград-Волынский, городской пляж по ул.Богуна

Новоград-Волынский, рекреационная зона "Провалка" по 3-м пер. Чехова, р. Смолка Барановка, рекреационная зона "Заречье"

Чуднов, р. Тетерев (перед мостом)

Закарпатская область

с. Ворочеве Перечинского района, Место для купания "Дичка", р. Уж

Перечин, Место для купания "Залив", р. Уж закарпатская

Мукачево, вул. Окружная, р. Латорица - закарпатская

Мукачево, вул. Валенберга, р. Латорица

Мукачево, парк Победы, р. Латорица

Мукачево, район монастыря

Запорожская область

Запорожье, общественный пляж "Центральный"

Энергодар, городской пляж "Солнечный"

Киевская область

Тетиев, рекреационная зона места массового отдыха, р. Роська пгт.

Иванков, рекреационная зона р.Тетерев

Вишород, вул.Набережная, озеро Вышгород, оз."Бегемотик-2"

с. Вита Почтовая, зона отдыха "Крючок", Каскад озер р. Сиверка

Васильков, рекреационная зона, р. Стугна

Фастов, рекреационная зона, р. Унава

пгт. Гребенки, пекреаційна зона, р. Протока

Белая Церковь, пляж микрорайона "Вокзальная", р. Рось пгт.

Ракитное, рекреационная зона для отдыха, р.Рось Мироновка, ул. Захарченко, рекреационная зона для отдыха, р. Росава

Богуслав, рекреационная зона для отдыха, вул. Мисайлвская

с. Цыбли Переяслав-Хмельницкий район, пляж на Каневском водохранилище "Источник Надежды"

Переяслав-Хмельницкий, рекреационные зоны отдыха "Лесное озеро"

Переяслав -Хмельницкий, пляж на Каневском водохранилище (городской пляж) с. Кийлов, Бориспольский район, Каневское водохранилище

с. Кийлов Бориспольский район, р.Павловка пгт. Згуровка, озеро "Рецево" пгт. Барышевка, озеро "Земснаряд" пгт. Барышевка, зоны рекреации р. Ст. Красиловка Борисполь, озеро "Княжицьке" Борисполь, озеро микрорайона "Нестеровка" Борисполь, озеро УМБ-17 Борисполь, озеро "Олесницкое"

Кировоградская область

Кропивницкий, место купания "Ковалевский пляж", р. Ингул с. Петрово, Знаменский район, Место купания и отдыха, Петровский пруд №1 Луганская область Кременная, зона рекреации, р.Красная пгт. Беловодск, Беловодский р-н, зона рекреации, р.Деркул Северодонецк, городской пляж, оз.Чистое Северодонецк, пгт. Сиротино, пляж базы отдыха "Клешня", озеро Клешня Лисичанск, Пляж пруда в р-не Лисичанского и стеклозавода "Пролетарий", ул. Героев Сталинграда Лисичанск, зона рекреации, р-н лодочной станции, р.Северский Донец пгт Сиротино, Луганская обл., озеро Кривеньке, пляж базы отдыха "У озера Кривеньке" Львовская область Золочев, озеро "Молодежное", парк "Здоровье" Николаевская область Первомайск, городской пляж "Радуга" Николаев, пляж "Стрелка", р. Ингул Полтавская область Полтава, пляж Киевского района, р.Ворскла Полтава, пляж Шевченковского р-ну, р. Ворскла Кобеляки, Центральный пляж Кременчуг, Пляж парка Воинов Интренационалистов Кременчуг, Центральный городской пляж Ровенская область Радивилов, пляж, Искусственный пруд р. Слоновка Дубно, место массового отдыха, р. Иква с. Воронки, прибрежная полоса (пляж отсутствует) Сарны, городской пляж, р. Случ с.Жобрин, Ровенский р-н, пляж ОП санатория "Красная калина" р.Путиловка Обаров, пляж ООО "Обароивинвест", пруд с.Кустин Ровенский р-н, пляж КЗ ГСУК "Электроник-Ровно", р.Горынь Ровно, оз.Басов Угол, городской пляж с. Гориньгрод, р.Горынь (вход в район) Тернопольская область Тернополь, городской пляж, р. Серет, Тернопольский пруд, северо-западный берег Черновицкая область Черновцы, городской пляж, р. Прут

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе количество пляжей, где было запрещено купаться, достигала 106.