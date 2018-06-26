16:11 26.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Гражданин Ирана получил 11 лет тюрьмы за шпионаж в Украине

Орджоникидзевский районный суд города Харькова приговорил к 11 годам заключения гражданина Ирана за шпионаж в украинском государстве.

Гражданин Ирана получил 11 лет тюрьмы за шпионаж в Украине

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области во вторник, 26 июня.

Как говорится в сообщении главы отдела прокуратуры области Павла Угровецкого, информация о 30-летнем аспиранте одного из вузов Харькова поступила в Службу безопасности Украины в августе 2016 года.  

По словам сотрудников СБУ, студент Ирана встречался с сотрудником научного учреждения, одним из направлений работы которого являются исследования в военной сфере. Так, во время встреч он старался выпытать информацию, содержащую государственную тайну. В итоге иностранец договорился с научным сотрудником, что тот продаст ему определенные научные работы, подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь научный сотрудник не долго думая сообщил о таком коммерческом предложении украинским спецслужбам. При продаже якобы научной работы аспирант был задержан.

"Злоумышленник вину не признал, однако собранных на стадии досудебного следствия доказательств было достаточно для вынесения приговора", – отметили в прокуратуре.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти России намереваются реализовать против украинского журналиста Романа Сущенко ту же схему, что и с Шаройко в Белоруссии. Там пытаются заставить журналиста записать "признание в шпионаже".


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