Герман рассказала о главной проблеме Януковича

Он хорошо разбирался в экономике. И он был прав - нам потребовалось время, чтобы выторговать лучшие условия в договоренностях с Европой. Но донецкие не умели говорить с людьми, вовремя выходить к ним и разговаривать, доказывать свое мнение.

Об этом во вторник, 26 июня, во время суда заявила на допросе в качестве свидетеля в Оболонском районном суде города Киева Анна Герман.

Она также заверила, что закон об отстранении Януковича был принят, когда он находился еще в Украине - в Харькове. Был звонок от Андрея Клюева из Крыма, чтобы я организовала пресс-конференцию, на который президент сообщит о том, что он написал письма на имя иностранных гарантов, которые ставили подпись под договором с оппозицией и хотел об этом сообщить. Но я отказалась ехать. При этом Герман отметила, что лично готовила Януковичу заявление об объявлении досрочных президентских выборов. Он дописал в ней:"Я согласен на досрочные президентские выборы, вычеркнув "я иду на досрочные президентские выборы", - сказала Герман.

После чего судья Владислав Девятко объявил перерыв в заседании до 16 июля 2018 года.

Напомним, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями Государственная измена, Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и Пособничество в ведении агрессивной войны Уголовного кодекса Украины. Напомним,

Как сообщал УРА-Информ, районный суд сегодня решил допросить в качестве свидетеля бывшего народного депутата Анну Герман.