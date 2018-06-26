Фальсификация – новые стандарты журналистики? Адвокат поймал "Слідство.Інфо" на манипуляциях

Об этом в открытом письме в Комиссию по журналистской этике, Программный Совету "Громадьке телебачення", донорам проекта Hromadske, общественной организации "Детектор-медиа", интернет-издание "Телекритика" написал известный украинский адвокат Игорь Фомин. Текст письма опубликован на странице адвоката в Фейсбуке.

Так, по словам Фомина, в фильме-расследовании "Генеральная договоренность", опубликованном 10 июня 2018 года, журналисты проекта "Слідство.Інфо" откровенно манипулировали фактами, чем, по его мнению, грубо нарушили стандарты журналистской этики.

"Юридически чистое дело, которое своим решением подтвердил не украинский, а испанский суд, в фильме было представлено как манипуляция и "коррупционная история", - написал Фомин.

В частности, адвокат отмечает, что в фильме подана неправдивая информация о ходе дела Юрия Колобова: расследовании, причинах освобождения экс-чиновника из испанской тюрьмы, причастности к этому генерального прокурора Украины Юрия Луценко, а также роли самого Игоря Фомина. В частности, в фильме прозвучало предположение о том, что Колобов смог выйти на свободу из тюрьмы в Испании в том числе благодаря личным связям адвоката Игоря Фомина с генпрокурором Украины Юрием Луценко.

В подтверждение своих слов адвокат представил сравнения реальных фактов и дословного текста, который в итоге был показан в фильме.

Факт 1

Юрий Колобов был освобожден из-под стражи Национальным судом Испании еще 21 октября 2015. В то время Игорь Фомин вообще не был его защитником. Украинский адвокатами Колобова были Инна Рафальская и Игорь Бойко, контракт с которыми он прекратил 24 ноября 2015. И только 24 ноября 2015, уже после того, как решением Национального суда Испании экс-министр финансов Украины был освобожден из тюрьмы, Фомин официально заключил контракт на его защиту.

Дословный смысл закадрового текста в фильме "Генеральная договоренность":

"Юрий Колобов провел в испанской тюрьме 8 месяцев. Тогда он познакомился с Игорем Фоминым, который и стал его адвокатом. До этого экс-министра защищали несколько украинских и испанских адвокатов. С появлением Фомина по делу начались существенные сдвиги. Адвокат считает обвинение по делу об "Укртелекоме" просто мнением отдельных прокуроров ".

Факт 2

По делу Юрия Колобова фигурирует письмо из Генеральной прокуратуры Украины. Это письмо предоставлено испанским адвокатам Юрия Колобова лицом, которое они не разглашают. Позже стало известно, что якобы это письмо не подписывал заместитель Генерального прокурора Украины. Ни испанский, ни украинская сторона защиты не строили свою позицию в Национальном суде Испании на том, что Юрий Колобов является свидетелем по делу.

По документам украинской прокуратуры на время появления у адвокатов Испании "поддельного письма" (октябрь 2015 года) Фомин вообще не был адвокатом Юрия Колобова.

Дословный смысл закадрового текста в фильме "Генеральная договоренность":

"Выйти из испанской тюрьмы, Колобову помогло письмо из украинской прокуратуры за подписью заместителя генпрокурора. В этом документе от 15 сентября 2015 говорилось, что Юрий Колобов фигурирует в деле как свидетель, а не подозреваемый. Позже, Генеральная прокуратура заявила, будто никогда не писала такого письма. Что это подделка.

И Колобов, и Фомин утверждают, что не причастны к письму и оно им только навредило.

Но именно это письмо повлияло на решение Испании, отказать в экстрадиции Колобова. В этом есть логика, если человек свидетель, а не подозреваемый, то нет необходимости выдавать его. Через несколько месяцев, после того, как Юрия Колобова выпустили из испанской тюрьмы на основе сомнительного письма, Генпрокуратура начала расследование этой сомнительной подделки".

Факт 3

Все юридические действия в судах Королевства Испания состоялись до назначения Юрия Луценко генеральным прокурором Украины (май 2016 года). После освобождения Юрия Колобова и отказа в экстрадиции, кропотливая адвокатская работа продолжалась еще в течение почти трех лет. Защитой было проведено 5 экспертиз, в том числе - с применением полиграфа (детектора лжи). Все достижения в деле состоялись исключительно благодаря профессиональным действиям защиты, следствием которых стали решения испанских и украинских судов в пользу подзащитного Игоря Фомина. Юрий Колобов - единственный член правительства времен Николая Азарова, которому европейская страна - Королевство Испания – предоставила политическое убежище.

Дословный смысл закадрового текста в фильме "Генеральная договоренность":

"Юрий Колобов вышел из тюрьмы, и с новым адвокатом его дело начало продвигаться быстрее. Вскоре статью изменили и экс-чиновника уже подозревали в служебной халатности, без злоупотреблений. Через несколько месяцев дело вообще закрыли, а Колобова освободили от ответственности за давностью преступления. Возможно бывшему министру финансов повезло с адвокатом, который лично знает Генерального прокурора Юрия Луценко и не скрывает факт переговоров с ведомством по делу своего подзащитного".

Таким образом, по мнению Игоря Фомина, информация, представленная в фильме "Генеральная договоренность" журналистами проекта «Слідство.Інфо» является прямой фальсификацией и попыткой очернить его репутацию как адвоката и защитника. Адвокат обратился к журналистской общественности дать объективную оценку действиям журналистов агентства расследований "Слідство.Інфо".

https://www.facebook.com/FominPartners1/posts/1736376023109960