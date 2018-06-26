09:59 26.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Для контроля на таможне полиция будет применять три метода, - Аваков

Для борьбы с контрабандистами украинская полиция будет использовать три метода контроля на таможне.

Для контроля на таможне полиция будет применять три метода, - Аваков

И если будет необходимо правоохранители будут применять силовые методы. В этом заверил в понедельник, 25 июня, в эфире одного из украиснких телеканалов министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, необходимо прочитать постановление Кабмина, которое вышло. Параллельно необходимо прочитать письма соответствующего поручения премьер-министра, где подробно описан механизм. Суть в том, что в Украине нарабатывается новая система контроля различных органов, - пояснил министр добавив, что существует три метода контроля, в том числе - аналитический через базы данных.

Да, мы сможем убрать эти десять схем о которых мы говорим. Где-то потребуется силовой компонент, когда речь идет о "танкерах-невидимках". Они приходят в нейтральные воды, разгружаются через ночные суда и под прикрытием некоторых правоохранителей. Там потребуется силовой компонент. Но мы уже осуществили на этот счет несколько важных шагов, - рассказал Аваков.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в Украине действуют десять схем организации контрабанды.

Как собщал УРА-Информ, глава правительства намерен предложить Верховной Раде вернет в Украину уголовную ответственность за контрабанду. На следующей неделе соответствующий законопроект будет внесен в парламент, -пообещал Гройсман.


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