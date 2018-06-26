21:54 26.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Денисовой отказали во встрече с Сущенко

В России отказали уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой во встрече с украинским политзаключенным Романом Сущенко.

Денисовой отказали во встрече с Сущенко

Как сказано на сайте омбудсмен, Денисова сделала все для того, чтобы встретиться с Романом Сущенко. Все необходимые документы предоставила еще 14 июня. Однако ей было отказано во встрече с Романом без каких-либо объяснений.

Она также добавила, что уже 20 июня вновь обратилась в Московский городской суд. Однако встречи с председателем суда, звонки, направленные письма с просьбой ускорить решение результата не дали.

Сегодня около девяти часов утра она встретилась с заместителем председателя суда Фоминым, который должен был принять решение. Он сказал, что вопрос по разрешению очень сложный, но обязательно примет решение сегодня. Сейчас решение есть. Во встрече с Романом Сущенко мне отказано, - сообщила омбудсмен.

Денисова также добавила, что президент России Владимир Путин предоставил ей, как уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, полные гарантии на беспрепятственный доступ ко всем украинским политзаключенным, которые удерживаются на территории РФ и во временно оккупированном Крыму.

На данный момент я не увидела ни одного из удерживаемых украинцев, к которым у меня гарантирован беспрепятственный доступ,- сообщила омбудсмен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова просит омбудсмена Российской Федерации Татьяну Москалькову способствовать ее визиту к украинскому политзаключенному Роману Сущенко.


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