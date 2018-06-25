22:15 25.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Вступительная кампания в Украине начинается 2 июля, - Гриневич

В этом году вступительная кампания в Украине начинается 2 июля.

Вступительная кампания в Украине начинается 2 июля, - Гриневич

Она начнется с регистрации электронных кабинетов абитуриентов и загрузки в них необходимых документов. Об этом в понедельник, 25 июня, на пресс-конференции в Киеве сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Она также отметила, что в понедельник и во вторник, 25-26 июня, Минобразования протестирует эту систему.

Именно сегодня мы тестируем эту систему, мы ее открываем для всех, хотим увидеть, как она будет работать при нагрузках. Это будет происходить с трех до четырех часов дня, - указала министр, добавив, что регистрация электронных кабинетов продлится до шести часов вечера 25 июля.

Вместе с тем Гриневич уточнила, что на бюджетную форму обучения можно будет подать семь заявлений на четыре специальности, в то время как количество заявлений на обучение по контракту неограниченно.

Министр также сообщила, что в этом году абитуриент должен самостоятельно рассчитать средний бал аттестата.

При этом министр напомнила, что отправление сообщений на электронные адреса российских провайдеров не проводится.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в этом году количество абитуриентов, желающих сдать ВНО в магистратуру, превысила 25,5 тысяч человек.


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