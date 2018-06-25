08:59 25.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В воскресенье на Донбассе один военный погиб, четверо получили ранения

За минувшие сутки воскресенье, 24 июня, российские наемные войска 22 раза нарушали режим прекращения огня.

В воскресенье на Донбассе один военный погиб, четверо получили ранения

При этом десять раз противник открывал огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате боевых действий один военнослужащий погиб, четверо получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенный сил, ситуация в районе проведения операции оставалась контролируемой.

Вместе с тем во второй половине суток российские оккупационные войска увеличили использование оружия крупного калибра, которое запрещено минскими договоренностями. Зафиксирован также огонь из танка и БМП.

Так, на луганском направлении боевые действия велись в районе населенного пункта Крымское. Там боевики применяли артиллерию калибром 122-мм, 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие, а у Луганского и Новозвановки обстрелы велись из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки и Каменки.

На мариупольском направлении ситуация осложнилась в районе Водяного, где боевики вели огонь из ствольной артиллерии и 82-мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Позиции вокруг Лебединского подверглись обстрелам из танка и 122-мм артиллерийских систем. Также активность боевиков наблюдалась в районе населенных пунктов Богдановка, Гнутово и Широкино.

В течение текущих суток враг трижды прицельным огнем из стрелкового оружия беспокоил наши подразделения в районе населенных пунктов Марьинка, что на донецком направлении, Гнутово и Широкино - на Мариупольском.

Напомним, за прошедшие сутки субботу, 23 июня, российские наемные войска 25 раз открывали огонь по позициям украинских военных, которые находятся в районе проведения операции Объединенных сил. При этом десять раз враг применял артиллерию и минометы. В результате боевых действий пятеро украинских военных получили ранения. Все они госпитализированы и им оказывается квалифицированная медицинская помощь.


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