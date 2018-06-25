21:58 25.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100197551:Polishuk

В Украине в первом квартале снизился уровень безработицы

В первом квартале 2018 года уровень безработицы среди экономически активного населения уменьшился до 9,7%.

В Украине в первом квартале снизился уровень безработицы

При этом среди населения трудоспособного возраста сокращение зафиксировано до 10%. Такие данные в понедельник, 25 июня, опубликовала Государственная служба статистики.

По данным ведомства, уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с 2017 годом уменьшился на 0,4 процентных пункта, а среди населения трудоспособного возраста - на 0,5 процентных пункта.

Также отмечается, что по результатам выборочного обследования населения по вопросам экономической активности количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в первом квартале 2018 года составило 16 миллионов человек, а количество безработных соответствующего возраста - 1,7 миллионов человек.

Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с данными предыдущего года увеличился на 0,7 процентных пункта и составил 55,9%, а среди населения трудоспособного возраста - на 1,4 процентных пунктов и составил 64,7% соответственно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Госстат в январе-апреле 2018 года естественное сокращение населения составило 93 592 человек.


Поделиться
Читайте также:
 
Мужчина расстрелял семью в Харькове из-за долга в сто тысяч долларов - полиция В Украине во вторник постепенно начнет возвращается тепло, холодно будет на западе В Украине началась процедура ликвидации Верховного суда Столичная полиция нашла похищенного сына атташе Ливии
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив