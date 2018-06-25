В Украине в первом квартале снизился уровень безработицы

При этом среди населения трудоспособного возраста сокращение зафиксировано до 10%. Такие данные в понедельник, 25 июня, опубликовала Государственная служба статистики.

По данным ведомства, уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с 2017 годом уменьшился на 0,4 процентных пункта, а среди населения трудоспособного возраста - на 0,5 процентных пункта.

Также отмечается, что по результатам выборочного обследования населения по вопросам экономической активности количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в первом квартале 2018 года составило 16 миллионов человек, а количество безработных соответствующего возраста - 1,7 миллионов человек.

Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с данными предыдущего года увеличился на 0,7 процентных пункта и составил 55,9%, а среди населения трудоспособного возраста - на 1,4 процентных пунктов и составил 64,7% соответственно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Госстат в январе-апреле 2018 года естественное сокращение населения составило 93 592 человек.