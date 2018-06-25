В Украине стали больше производить колбасных товаров

Сообщается, что 5 месяцев с начала 2018 года было произведено 97 тысяч тонн колбасы. По сравнению с январем-маем 2017 года производство этого товара превысило объемы производства на 5,2 процента. Основными покупателями украинского мяса на рынках Азии остаются Грузия и Азербайджан, которые за январь-февраль 2018 года закупили продукции на 55 тысяч долларов и 38,7 тысяч долларов соответственно.

На европейских рынках украинским мясным предприятиям покамест трудно конкурировать с немцами, поляками и чехами. Основным покупателем мяса и мясных продуктов продолжает оставаться внутренний потребитель. Также некоторые страны, как например Молдова, частично ограничили импорт украинского мяса и колбас.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за первые две недели лета в Украине до 4 процента подешевели все виды мяса. Значительно подешевела говядина. Цены на этот вид мяса упали на 4,2 процентов до 118,9 гривен за килограмм продукта.