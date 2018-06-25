В США прошла волна гей-парадов - ФОТО, ВИДЕО

Как известно, среди участников были замечены знаменитости, такие как актриса Синтия Никсон. Артистка, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Секс в большом городе", не скрывает свою гомосексуальность.

Кроме того, присоединился к участникам парада и губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

Стоит добавить, что для многих — это шествие стало поводом изменить свою жизнь. Так, например, сотрудница пожарной службы во время парада решила сделать предложение своей возлюбленной.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве возле Дома учителя стартовал Марша Равенства против дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества и людей с ограниченными физическими возможностями.