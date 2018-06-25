12:19 25.06.2018 | Общество | Новости
100197502:nastya

В США прошла волна гей-парадов - ФОТО, ВИДЕО

В Сан-Франциско, Нью-Йорке, Миннеаполисе и Сиэтле на улицы вышли тысячи представителей американского ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает Евроньюс.

В США прошла волна гей-парадов - ФОТО, ВИДЕО

Как известно, среди участников были замечены знаменитости, такие как актриса Синтия Никсон. Артистка, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Секс в большом городе", не скрывает свою гомосексуальность.

Кроме того, присоединился к участникам парада и губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

Стоит добавить, что для многих — это шествие стало поводом изменить свою жизнь. Так, например, сотрудница пожарной службы во время парада решила сделать предложение своей возлюбленной.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве возле Дома учителя стартовал Марша Равенства против дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества и людей с ограниченными физическими возможностями.


Поделиться
Читайте также:
 
Королева предложила Меган Маркл ответственную миссию Ястремская установила новый личный рекорд в рейтинге WTA МИД требует от России доступа Денисовой к украинским политзаключенным НБУ планирует изготавливать банкноты для других стран
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив