19:52 25.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В посольстве США в Украине призвали РФ прекратить преследования крымских татар

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине обратилось к России с призывом прекратить политику преследования крымских татар. Речь идет об активистах Ферата Сайфуллаєва, Рустема Ваитова, Нури Примова и Руслана Зейтуллаєва.

В посольстве США в Украине призвали РФ прекратить преследования крымских татар

Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

Сообщается, что Украина призвала Москву, освободить всех тех, кого арестовали за выступления против оккупации полуострова.

"Россия должна прекратить свою кампанию против крымских татар в оккупированном Крыму и освободить всех, кого было арестовано за сопротивление оккупации", - сказано в сообщении. 

В свою очередь адвокаты осужденных по этому делу называют их преследование политически мотивированным. В России организация является незаконной с 2003 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в сентябре 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к тюремным срокам четырех крымских татар по делу об их якобы участии в экстремистской исламской организации "Хизб ут-Тахрир". Руслана Зейтуллаева из Севастополя, которого обвинили в организации ячейки "Хизб ут-Тахрир", приговорили к 7 годам колонии общего режима. Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов получили по пять лет исправительной колонии. 20 июня 2018 года Раиме Примова, мать политзаключенного Нури Примова, объявила голодовку.


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