В Греции произошло землетрясение

Его магнитуда составила 5,4 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло недалеко от побережья греческого полуострова Пелопоннес.

По данным службы, очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. Эпицентр подземных толчков находился в 38 километрах к западу от города Метони. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 18 июня, в Гватемале произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,6 баллов по шкал Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, эпицентр землетрясения располагался в пяти километрах к юго-западу от населенного пункта Гуанагасапа. Очаг залегал на глубине около 99 километров.