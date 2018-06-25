10:16 25.06.2018 | Общество | Новости
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В Греции произошло землетрясение

В ночь на понедельник, 25 июня, в Греции произошло землетрясение.

В Греции произошло землетрясение

Его магнитуда составила 5,4 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло недалеко от побережья греческого полуострова Пелопоннес.

По данным службы, очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. Эпицентр подземных толчков находился в 38 километрах к западу от города Метони. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 18 июня, в Гватемале произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,6 баллов по шкал Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, эпицентр землетрясения располагался в пяти километрах к юго-западу от населенного пункта Гуанагасапа. Очаг залегал на глубине около 99 километров.


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